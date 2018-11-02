Украина обратилась к Facebook из-за хакерской атаки на соцсеть

"Я знаю о проблеме. Работаю над проверкой. Запрос на офис ФБ прислал", - отметил чиновник.



Ранее УНН сообщал, что в интернете в свободном доступе выложена информация о 257000 пользователей Facebook, в 81000 аккаунтов доступны даже личные сообщения. Хакеры, стоящие за утечкой, утверждают, что всего у них есть данные 120 млн человек. Расследование Facebook показало, что злоумышленники использовали вредные расширения для браузеров. Активно представлена Украина.



Напомним, 28 сентября руководство сети Facebook сообщало о проблеме с безопасностью, которая затронула около 50 млн аккаунтов. Злоумышленники сумели воспользоваться уязвимостью в системе, которая выдает токен доступа.