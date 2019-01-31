Саудівська Аравія замінила бразильську курятину українською

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Саудівська Аравія скоротила список бразильських постачальників курятини, передає УНН з посиланням на Reuters.

Зокрема, країна позбавила 33 бразильські компанії ліцензій на ввезення курятини. Доступ до ринку Саудівської Аравії залишився у 25 бразильських постачальників.

Повідомляється, що список був скорочений "з технічних причин".

До цього Саудівська Аравія була головним імпортером бразильського м'яса птиці. Тепер же - збільшує закупівлі української курятини.

У 2018 році Україна вперше потрапила до трійки найбільших країн-імпортерів української курятини, поступившись Нідерландам і Словаччині.

Нагадаємо, у світовому рейтингу експортерів курятини Україна в минулому році піднялася на 6-те місце, обігнавши Росію і Канаду.

У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників. При цьому, 88% всього експорту країни забезпечує агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка.

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