Саудівська Аравія замінила бразильську курятину українською
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Саудівська Аравія скоротила список бразильських постачальників курятини, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зокрема, країна позбавила 33 бразильські компанії ліцензій на ввезення курятини. Доступ до ринку Саудівської Аравії залишився у 25 бразильських постачальників.
Повідомляється, що список був скорочений "з технічних причин".
До цього Саудівська Аравія була головним імпортером бразильського м'яса птиці. Тепер же - збільшує закупівлі української курятини.
У 2018 році Україна вперше потрапила до трійки найбільших країн-імпортерів української курятини, поступившись Нідерландам і Словаччині.
Нагадаємо, у світовому рейтингу експортерів курятини Україна в минулому році піднялася на 6-те місце, обігнавши Росію і Канаду.
У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників. При цьому, 88% всього експорту країни забезпечує агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка.