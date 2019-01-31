Саудовская Аравия заменила бразильскую курятину украинской
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Саудовская Аравия сократила список бразильских поставщиков курятины, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В частности, страна лишила 33 бразильские компании лицензий на ввоз курятины. Доступ к рынку Саудовской Аравии остался у 25 бразильских поставщиков.
Сообщается, что список был сокращен “по техническим причинам”.
До этого Саудовская Аравия была главным импортером бразильского мяса птицы. Теперь же — увеличивает закупки украинской курятины.
В 2018 году Украина впервые попала в тройку крупнейших стран-импортеров украинской курятины, уступив Нидерландам и Словакии.
Напомним, в мировом рейтинге экспортеров курятины Украина в прошлом году поднялась на 6-е место, обогнав Россию и Канаду.
В странах ЕС Украина — среди трех главных поставщиков. При этом, 88% всего экспорта страны обеспечивает агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка.