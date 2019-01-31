Саудовская Аравия заменила бразильскую курятину украинской

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83355 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103301 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138233 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136205 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132324 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126487 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164513 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117951 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145346 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Саудовская Аравия заменила бразильскую курятину украинской

Саудовская Аравия заменила бразильскую курятину украинской

Киев  •  УНН

 • 12791 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Саудовская Аравия сократила список бразильских поставщиков курятины, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В частности, страна лишила 33 бразильские компании лицензий на ввоз курятины. Доступ к рынку Саудовской Аравии остался у 25 бразильских поставщиков.

Сообщается, что список был сокращен “по техническим причинам”.

До этого Саудовская Аравия была главным импортером бразильского мяса птицы. Теперь же — увеличивает закупки украинской курятины.

В 2018 году Украина впервые попала в тройку крупнейших стран-импортеров украинской курятины, уступив Нидерландам и Словакии.

Напомним, в мировом рейтинге экспортеров курятины Украина в прошлом году поднялась на 6-е место, обогнав Россию и Канаду.

В странах ЕС Украина — среди трех главных поставщиков. При этом, 88% всего экспорта страны обеспечивает агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка.

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