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Саудівська Аравія розблокує аеропорти і порти Ємену

Саудівська Аравія розблокує аеропорти і порти Ємену

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У місії Саудівської Аравії в Організації Об'єднаних Націй заявили, що очолювана Саудівською Аравією коаліція, яка бореться з шиїтськими повстанцями в Ємені, розблокує роботу аеропортів і морських портів в цій країні. Оголошення місії було опубліковано в понеділок, передає УНН з посиланням на Associated Press.

"Перший крок у цьому процесі буде зроблений протягом 24 годин і передбачає відновлення роботи всіх портів в районах, контрольованих" визнаним у всьому світі урядом Ємену, який підтримує коаліція, йдеться в оголошенні.

У ньому йдеться, що ці порти розташовані в Адені, Моcі і Мукаллі.

Саудівська Аравія оголосила про закриття всіх портів після атаки з використанням балістичних ракет 4 листопада на Ер-Ріяд біля міжнародного аеропорту шиїтськими повстанцями, відомими як хусити.

Саудівська Аравія і США звинуватили Іран у постачанні балістичної ракети, яка використовувалася в цій атаці. Хусити заперечують це.

Нагадаємо, Саудівська Аравія нанесла авіаудари по Ємену.

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