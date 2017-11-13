Саудовская Аравия разблокирует аэропорты и порты Йемена
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В мисии Саудовской Аравии в Организации Объединенных Наций заявили, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, борющаяся с шиитскими повстанцами в Йемене, разблокирует работу аэропортов и морских портов в этой стране. Объявление миссии было опубликовано в понедельник, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Первый шаг в этом процессе будет предпринят в течение 24 часов и предполагает возобновление работы всех портов в районах, контролируемых" признанным во всем мире правительством Йемена, которое поддерживает коалиция, говорится в объявлении.
В нем говорится, что эти порты находятся в Адене, Мохе и Мукалле.
Саудовская Аравия объявила о закрытии всех портов после атаки с использованием баллистических ракет 4 ноября на Эр-Рияд возле международного аэропорта шиитскими повстанцами, известными как хуситы.
Саудовская Аравия и США обвинили Иран в поставке баллистической ракеты, используемой в этой атаке. Хуситы отрицают это.