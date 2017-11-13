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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33652 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 54338 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 62819 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66491 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 57391 просмотра

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11:14 • 96864 просмотра

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Саудовская Аравия разблокирует аэропорты и порты Йемена

Саудовская Аравия разблокирует аэропорты и порты Йемена

Киев  •  УНН

 • 8355 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В мисии Саудовской Аравии в Организации Объединенных Наций заявили, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, борющаяся с шиитскими повстанцами в Йемене, разблокирует работу аэропортов и морских портов в этой стране. Объявление миссии было опубликовано в понедельник, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

"Первый шаг в этом процессе будет предпринят в течение 24 часов и предполагает возобновление работы всех портов в районах, контролируемых" признанным во всем мире правительством Йемена, которое поддерживает коалиция, говорится в объявлении.

В нем говорится, что эти порты находятся в Адене, Мохе и Мукалле.

Саудовская Аравия объявила о закрытии всех портов после атаки с использованием баллистических ракет 4 ноября на Эр-Рияд возле международного аэропорта шиитскими повстанцами, известными как хуситы.

Саудовская Аравия и США обвинили Иран в поставке баллистической ракеты, используемой в этой атаке. Хуситы отрицают это.

Напомним, Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену.

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