Саудовская Аравия разблокирует аэропорты и порты Йемена

"Первый шаг в этом процессе будет предпринят в течение 24 часов и предполагает возобновление работы всех портов в районах, контролируемых" признанным во всем мире правительством Йемена, которое поддерживает коалиция, говорится в объявлении.

В нем говорится, что эти порты находятся в Адене, Мохе и Мукалле.

Саудовская Аравия объявила о закрытии всех портов после атаки с использованием баллистических ракет 4 ноября на Эр-Рияд возле международного аэропорта шиитскими повстанцами, известными как хуситы.

Саудовская Аравия и США обвинили Иран в поставке баллистической ракеты, используемой в этой атаке. Хуситы отрицают это.

Напомним, Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену.