САП спростувала заяву НАБУ про незаконінсть закриття справи щодо посадовця "Укрзалізниці"

“Звинувачення прокурорів у „односторонньому“ прийнятті рішень без попереднього їх обговорення з детективами НАБУ, можливо, красиво звучить для громадськості, але професійної юридичної критики не витримують. Закон не лише цього не вимагає — він прямо гарантує прокурору самостійність у процесуальній діяльності та захист від будь-якого втручання у його роботу”, — зазначили в САП.

Зазначається, що на початковому етапі досудового розслідування дійсно вбачалась можлива причетність одного з посадовців “Укрзалізниці” до заволодіння держкоштами під час проведення у 2015 році тендеру на закупівлю метизної продукції. Прокурори погодились з пропозицією детективів про наявність доказів для обґрунтованої підозри цього посадовця, тобто початку розслідування уже не просто за фактом, а стосовно цієї конкретної особи.

“Водночас, за наступні 9 (!) місяців досудового розслідування детективами НАБ України, незважаючи на усі їх попередні запевнення, не здобуто жодного додаткового доказу вини конкретного посадовця у скоєнні інкримінованого умисного злочину.

Натомість, під час взаємного відкриття сторонами обвинувачення та захисту зібраних ними доказів були надані документи "Укрзалізниці", які повністю спростовують запропоновану детективами версію події злочину. Цих документів детективи, які неодноразово проводили слідчі дії в "Укрзалізниці", за рік розслідування чомусь впритул не спромоглись розгледіти”, — йдеться в повідомленні.

В САП зауважили, що за таких обставин прокурор прийняв єдине можливе законне рішення про припинення кримінального переслідування посадовця “Укрзалізниці” щодо якого не встановлено достатні докази для доведення його винуватості в суді та вичерпано можливості їх отримати.

Крім того, в САП відмітили, що не відповідають дійсності твердження НАБ України про нібито таємне прийняття прокурорами такого рішення — про винесення постанови детективам було повідомлено у той же день, а пізніше передано її примірник.

“Прокурори САП, вочевидь на відміну від детективів НАБ України, готові визнавати свої помилки і вчасно виправляти їх. Зайнята ж НАБ України позиція з іміджевих міркувань відстоювати будь-які свої, навіть відверто незаконні рішення, не лише повертає нас у радянське минуле; для детективів вона є ще й дуже зручною — набагато простіше пояснити виправдувальний вирок неякісною роботою прокурора чи упередженим ставленням суду, ніж визнати власні прорахунки”, — зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, НАБУ звернулось до Н.Холодницького через безпричинне закриття справи щодо посадовця "Укрзалізниці".