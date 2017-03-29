САП опровергла заявление НАБУ о незаконинсть закрытия дела по чиновника "Укрзализныци"

“Обвинения прокуроров в „одностороннем“ принятии решений без предварительного их обсуждения с детективами НАБУ, возможно, красиво звучит для общественности, но профессиональной юридической критики не выдерживают. Закон не только этого не требует — он прямо гарантирует прокурору самостоятельность в процессуальной деятельности и защиту от любого вмешательства в его работу ”, - отметили в САП.

Отмечается, что на начальном этапе досудебного расследования действительно виделась возможная причастность одного из чиновников “Укрзализныци” к завладению госсредствами во время проведения в 2015 году тендера на закупку метизной продукции. Прокуроры согласились с предложением детективов о наличии доказательств для обоснованного подозрения этого чиновника, то есть начала расследование уже не просто по факту, а по этой конкретной личности.

“Вместе с тем, за последующие 9 (!) месяцев досудебного расследования детективами НАБ Украины, несмотря на все их предыдущие заверения, не получено ни одного дополнительного доказательства вины конкретного должностного лица в совершении инкриминируемого умышленного преступления.

Зато, во время взаимного открытия сторонами обвинения и защиты собранных ими доказательств были предоставлены документы „Укрзализныци“, которые полностью опровергают предложенную детективами версию преступления. Этих документов детективы, которые неоднократно проводили следственные действия в „Укрзализныце“, за год расследования почему упор не смогли разглядеть ”, - говорится в сообщении.

В САП заметили, что при таких обстоятельствах прокурор принял единственно возможное законное решение о прекращении уголовного преследования чиновника “Укрзализныци” в отношении которого не установлены достаточные доказательства для доведения его виновности в суде и исчерпаны возможности их получить.

Кроме того, в САП отметили, что не соответствуют действительности утверждения НАБ Украины о якобы тайном принятим прокурорами такого решения — о вынесении постановления детективам было сообщено в тот же день, а позже передано ее экземпляр.

“Прокуроры САП, очевидно в отличие от детективов НАБ Украины, готовы признавать свои ошибки и вовремя исправлять их. Занятая же НАБ Украины позиция из имиджевых соображений отстаивать любые свои откровенно незаконные решения, не только возвращает нас в советское прошлое; для детективов она еще и очень удобной — гораздо проще объяснить оправдательный приговор некачественной работой прокурора или предвзятым отношением суда, чем признать собственные просчеты ”, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, НАБУ обратилось к Н.Холодницького через беспричинное закрытия дела по поводу чиновника “Укрзализныци”.