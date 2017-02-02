САП просить суд арештувати майно М.Охендовського
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про накладення арешту на все зареєстроване майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у межах кримінального провадження щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Про це повідомили УНН поінформовані джерела у САП.
За словами співрозмовника, САП передала до суду клопотання про арешт всього майна М.Охендовського, яке знайдене в реєстрах.
Однак, за інформацією джерела, на даний час суд не ухвалив рішення стосовно клопотання САП.
У свою чергу адвокат М.Охендовського Андрій Смірнов повідомив, що таке клопотання антикорупційна прокуратура подала ще місяць тому, однак захист оголосив слідчому судді, який його розглядає, - відвід, який досі не розглянутий.
Нагадаємо, 21 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно. Також суд відмовив САП у відстороненні М.Охендовського від посади голови ЦВК.
Як повідомляв УНН, 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.