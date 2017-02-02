САП просит суд арестовать имущество М.Охендовского
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство о наложении ареста на все зарегистрированное имущество председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в пределах уголовного производства в отношении "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом УНН сообщили информированные источники в САП.
По словам собеседника, САП передала в суд ходатайство об аресте всего имущества М.Охендовского, найденного в реестрах.
Однако, по информации источника, в настоящее время суд не принял решения по ходатайству САП.
В свою очередь адвокат М.Охендовского Андрей Смирнов сообщил, что такое ходатайство антикоррупционная прокуратура подала еще месяц назад, однако защита объявила следственному судье, который его рассматривает, - отвод, который до сих пор не рассмотрен.
Напомним, 21 декабря Соломенский районный суд Киева избрал для главы ЦИК Михаила Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд применить ему залог в сумме 1,29 млн грн и арестовать имущество. Также суд отказал САП в отстранении М.Охендовского от должности председателя ЦИК.
Как сообщал УНН 13 декабря детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.