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САП не планує повторно звертатися до суду про стягнення застави Насірова

САП не планує повторно звертатися до суду про стягнення застави Насірова

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура не планує звертатися до суду про стягнення в дохід держави застави у розмірі 100 млн грн, внесеної відстороненим головою ДФС Романом Насіровим, оскільки для цього наразі немає підстав. Про це повідомили УНН у САП.

"На даний момент відсутні нові підстави для звернення до суду з клопотанням про стягнення до державного бюджету застави, внесеної за голову ДФС", - сказали у відомстві.

У САП підкреслили, що до появи нових підстав, а саме невиконання процесуальних обов’язків підозрюваним, знаходження його британського паспорта тощо, САП не збирається подавати нове клопотання, щодо якого вже є рішення суду, котре набуло законної сили.

Нагадаємо, 8 червня 2017 року Солом’янський районний суд Києва відмовився стягнути в дохід держави 100 млн грн застави, внесеної Р.Насіровим.

10 листопада САП передала до суду обвинувальний акт стосовно Насірова до суду.

28 липня 2017 року САП завершила досудове розслідування за підозрою Р.Насірова і надали захисту матеріали провадження для ознайомлення.

Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

Українські Національні Новини

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