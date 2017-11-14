САП не планирует повторно обращаться в суд о взыскании залога Насирова

"На данный момент отсутствуют новые основания для обращения в суд с ходатайством о взыскании в государственный бюджет залога, внесенного за голову ГФС", - сказали в ведомстве.

В САП подчеркнули, что до появления новых оснований, а именно невыполнения процессуальных обязанностей подозреваемым, нахождение его британского паспорта и т.п., САП не собирается подавать новое ходатайство, по которому уже есть решение суда, которое вступило в законную силу.

Напомним, 8 июня 2017 года Соломенский районный суд Киева отказался взыскать в доход государства 100 млн грн залога, внесенного Р.Насировим.

10 ноября САП передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова в суд.

28 июля 2017 года САП завершила досудебное расследование по подозрению Р.Насирова и предоставили защиты материалы производства для ознакомления.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.