САП направила до суду обвинувальний акт щодо директора "Запорізького титано-магнієвого комбінату"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт щодо директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака. Про це повідомили УНН у САП.
"Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 14 листопада 2016 року… до Печерського районного суду Києва направлено для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" за обвинуваченням у вчиненні розтрати коштів підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться у повідомленні.
У САП поінформували, що керівник ТОВ "ЗТМК" (51% статутного фонду належить державі в особі Фонду державного майна України), протягом 2013-2015 років перерахував частину коштів товариства, залучених від інвестора - кіпрської компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" на модернізацію виробництва, впровадження передових технологій і устаткування, за нецільовим призначенням, а саме на надання поворотної фінансової допомоги попередньому балансоутримувачу цілісного майнового комплексу комбінату - ДП "ЗТМК", яке перебувало в процесі ліквідації, а також для проведення оплати третім особам в якості поручителя по заборгованості ДП "ЗТМК" на загальну суму 492 млн грн.
Нагадаємо, 27 вересня директор ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимир Сивак, підозрюваний НАБУ в розкраданні 492 млн гривень, вийшов з Лук'янівського СІЗО після внесення суми застави в 5,762 млн гривень.