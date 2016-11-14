САП направила в суд обвинительный акт в отношении директора "Запорожского титано-магниевого комбината"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака. Об этом УНН сообщили в САП.
"Специализированной антикоррупционной прокуратурой 14 ноября 2016 года ... в Печерский районный суд Киева направлено для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении директора ООО" Запорожский титано-магниевый комбинат "по обвинению в совершении растраты средств предприятия в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины ", - говорится в сообщении.
В САП сообщили, что руководитель ООО "ЗТМК" (51% уставного фонда принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества Украины), в течение 2013-2015 годов перечислил часть средств общества, привлеченных от инвестора - кипрской компании "Толексис Трейдинг Лимитед" на модернизацию производства, внедрение передовых технологий и оборудования, по нецелевому назначению, а именно на предоставление возвратной финансовой помощи предыдущему балансодержателю целостного имущественного комплекса комбината - ГП "ЗТМК", находящегося в процессе ликвидации, а также для проведения оплаты третьим лицам в качестве поручителя по задолженности ГП "ЗТМК "на общую сумму 492 млн грн.
Напомним, 27 сентября директор ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимир Сивак, подозреваемый НАБУ в хищении 492 млн гривен, вышел из Лукьяновского СИЗО после внесения суммы залога в 5,762 млн. гривен.