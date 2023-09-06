Санкції діють: посол США про можливу угоду між рф та КНДР про поставки зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Можлива угода з Північною Кореєю про постачання Росії зброї – це ознака того, що ембарго є ефективним і працює. Про це заявив CNN посол США в Японії Рам Емануель, передає УНН.
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«Уся спроба Росії полягала в тому, щоб відновити свою імперію, і ось ця імперія зараз залежить від Північної Кореї. Це говорить вам, наскільки ця війна провальна», — сказав Емануель.
Додамо
Речниця Ради національної безпеки США Едріен Уотсон заявив, що переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю «активно просуваються». Він сказав, що США мають інформацію про те, що Кім Чен Ин очікує, що ці дискусії продовжаться, включаючи дипломатичну взаємодію в Росії на рівні лідерів».
Уотсон не повідомив, коли і де може відбутися потенційна зустріч Кім Чен Ин і Путіна в Росії.
Деталі
За словами двох американських чиновників, у міру розвитку дискусій США та їхні союзники стурбовані технологіями, які Північна Корея вимагає від Росії в обмін на зброю.
За словами офіційних осіб, Північна Корея шукає технологію, яка могла б розширити можливості її супутників і ядерних підводних човнів, що могло б значно розширити можливості Північної Кореї в областях, які режим-ізгой не повністю розвинув.
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Нагадаємо
Напередодні видання The New York Times написало, що ватажок КНДР Кім Чен Ин у вересні з’їздить до Путіна і обговорить постачання зброї.