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Сальмонела, антисанітарія й атака конкурентів: що стоїть за гучним скандалом навколо "безантибіотичної" курятини "Епікур"

Сальмонела, антисанітарія й атака конкурентів: що стоїть за гучним скандалом навколо "безантибіотичної" курятини "Епікур"

Київ • УНН

 • 43432 перегляди

Що ховається за розрекламованою курятиною "Епікур", у якій нібито була виявлена сальмонела, і скандалом, що спалахнув через це?

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У ЗМІ ось уже тиждень обговорюють скандал навколо курятини "Епікур", у якій нібито була виявлена сальмонела. Виробник - "Володимир-Волинська птахофабрика" – усе заперечує і звинувачує у дискредитації конкурентів. Інші учасники процесу, такі як Держпродспоживслужба, визнає, що на виробництві "Епікур" дійсно фіксувалася антисанітарія.

Що ховається за розрекламованим продуктом і скандалом, що спалахнув, аналізував УНН.

14 серпня у деяких українських ЗМІ з'явилася інформація під заголовком "У курятині Добкіна знайшли сальмонелу".

Йшлося про те, що в курячому філе торгової марки "Епікур", виробництво якої належить, у тому числі, сім'ї та родичам Михайла Добкіна, нібито виявили сальмонелу. Результати дослідження, згідно з інформацією ЗМІ, датовані червнем поточного року.

Реакція виробника на публікації була досить оперативною. Представники "Володимир-Волинської птахофабрики" розцінили інформацію про сальмонелу як атаку конкурентів, здійснювану нібито через популярність їхнього продукту "без антибіотиків".

"Це явний фейк, і мабуть, що конкуренти вдаються до такого роду маніпуляцій замість того, щоб ставати краще і підвищувати стандарти. Ми повністю впевнені в якості та безпеці продукції "Епікур", це підтверджують експертні висновки державних сертифікованих лабораторій", - зазначила генеральний директор "Володимир-Волинської птахофабрики" Аліна Сич.

При цьому, варто зазначити, що без антибіотиків в Україні виробляється не тільки "Епікур". Згідно з власним дослідженням УНН, проведеним у лютому 2018 року, антибіотики не були виявлені і в курятині таких торгових марок, як "Наша Ряба", "Львівські курчата" та "Гаврилівські курчата".

Втім, незважаючи на відсутність антибіотиків, у курятині "Гаврилівські курчата" тоді була виявлена сальмонела. Детальніше про це можна прочитати тут.

Щодо тез виробника про атаку конкурентів - не виключено, що так і є. Але треба розуміти, що "Володимир-Волинська птахофабрика" в рейтингу найбільших виробників курятини у 2018 році займала лише 5-е місце, між птахокомплексами "Губін" і "Дніпровський". Трійку лідерів на той момент стабільно утримували "Миронівський хлібопродукт", "Агромарс" і "Агро-Овен".

Крім того, ЗМІ звернули увагу, що ще 22 липня (приблизно у той час, як проводилися опубліковані у ЗМІ дослідження) на продукцію "Епікур" скаржилася одна зі споживачів - мешканка столиці Олена Карпенко. Вона писала, що вечеря курятиною "Епікур" обернувся для неї 6-ти денним стаціонаром у лікарні, як раз таки з діагнозом "сальмонельоз середнього ступеня тяжкості".

"Не знаю, що у вас там за органіка, що за натуральність. Але дуже хочеться, щоб вся ваша служба контролю безпеки готового продукту відчула весь спектр, який викликає сальмонельоз", - писала тоді Карпенко виробнику в Facebook.

Виробник, у свою чергу, знову-таки запевняв, що отруїтися "Епікур" неможливо, оскільки продукція перевіряється у "сертифікованих державних лабораторіях".

УНН звернувся і до головного у продуктовій сфері наглядового органу - Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів.

Там повідомили, що, згідно з їхніми дослідженнями, сальмонели в продукції "Епікур" виявлено не було. А ось антисанітарія на виробництві фіксувалася неодноразово.

Так, у квітні 2019 року на виробництві "Епікур" було "встановлено, що потужність перебувала в неналежному санітарному стані, представляла загрозу забруднення харчової продукції (недостатнє і неякісне прибирання, наявність конденсату, бруд, накопичення тари, недотримання вимог до герметичності транспортних засобів, недотримання температурних режимів тощо)".

Наступного разу контролери прийшли вже у липні і знову виявили антисанітарію на виробництві.

"За результатами позапланової перевірки виявлено, що невідповідності, виявлені в ході планової перевірки, не були усунуті в повному обсязі. Потужність і надалі перебувала в неналежному санітарному стані, становить загрозу забруднення харчової продукції (недостатня і неякісне прибирання, бруд у холодильних камерах, накопичення тари і побутового сміття, порушена щільність і герметичність при завантаженні готової продукції у транспортні засоби тощо)", - розповіли у Держпродспоживслужбі, додавши, що на цей раз, крім припису, виробник був оштрафований ще й на вісім мінімальних зарплат (близько 33 тис. грн).

Порушення санітарних норм на виробництві "Епікур" були усунені тільки в серпні, уточнили у Держпродспоживслужбі.

Теоретично, скарги споживачів і опубліковані в ЗМІ дослідження, в рамках яких була виявлена сальмонела, могли припадати саме на період, коли на виробництві контролерами фіксувалася антисанітарія.

Хай там що, торговельні мережі - а продукція "Епікур" продається у багатьох великих рітейлах: "Ашан", Metro, Novus, "Фора", "Велика Кишеня", "Мегамаркет" тощо - повідомили про запобіжні заходи стосовно такої продукції.

"Посилено контроль на прийомі з надання якісних посвідчень на продукцію від постачальника "Епікур", - повідомили УНН у мережі супермаркетів "Арсен".

Ще один партнер "Епікур" - торгова мережа "Салют" повідомила про призупинення продажів цієї торгової марки.

"З 1 серпня 2019 року наша мережа "Салют" не торгує курятиною ТМ "Епікур", - зазначили там.

Українські Національні Новини

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