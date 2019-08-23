Сальмонелла, антисанитария и атака конкурентов: что стоит за громким скандалом вокруг "безантибиочной" курятины "Эпикур"

КИЕВ. 23 августа. УНН. В СМИ вот уже неделю обсуждают скандал вокруг курятины "Эпикур", в которой якобы была обнаружена сальмонелла. Производитель – "Владимир-Волынская птицефабрика" – все отрицает и обвиняет в дискредитации конкурентов. Другие участники процесса, такие как Госпродпотребслужба, признает, что на производстве "Эпикур" действительно фиксировалась антисанитария.

Что скрывается за разрекламированным продуктом и вспыхнувшим скандалом, анализировал УНН.

14 августа в некоторых украинских СМИ появилась информация под заголовком "В курятине Добкина нашли сальмонеллу".

Речь шла о том, что в курином филе торговой марки "Эпикур", производство которой принадлежит, в том числе, семье и родственникам Михаила Добкина, якобы обнаружили сальмонеллу. Результаты исследования, согласно информации СМИ, датированы июнем текущего года.

Реакция производителя на публикации была достаточно оперативной. Представители "Владимир-Волынской птицефабрики" расценили информацию о сальмонелле как атаку конкурентов, осуществляемую якобы по причине популярности их продукта "без антибиотиков".

"Это явный фейк, и видимо, что конкуренты прибегают к такого рода манипуляциям вместо того, чтобы становиться лучше и повышать стандарты. Мы полностью уверены в качестве и безопасности продукции "Эпикур", это подтверждают экспертные заключения государственных сертифицированных лабораторий", — отметила генеральный директор "Владимир-Волынской птицефабрики" Алина Сыч.

При этом, стоит отметить, что без антибиотиков в Украине производится не только "Эпикур". Согласно собственным исследованиям УНН, проведенным в феврале 2018 года, антибиотики не были обнаружены и в курятине таких торговых марок, как "Наша Ряба", "Львівські курчата" та "Гаврилівські курчата".

Впрочем, несмотря на отсутствие антибиотиков, в курятине "Гаврилівські курчата" тогда была обнаружена сальмонелла. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

Что касается тезиса производителя об атаке конкурентов – не исключено, что так и есть. Но надо понимать, что "Владимир-Волынская птицефабрика" в рейтинге крупнейших производителей курятины в 2018 году занимала лишь 5-е место, между птицекомплексами "Губин" и "Днепровский". Тройку лидеров на тот момент стабильно удерживали "Мироновский хлебопродукт", "Агромарс" и "Агро-Овен".

Кроме того, СМИ обратили внимание, что еще 22 июля (примерно в то время, как проводились опубликованные в СМИ исследования) на продукцию "Эпикур" жаловалась одна из потребителей – жительница столицы Елена Карпенко. Она писала, что ужин курятиной "Эпикур" обернулся для нее 6-ти дневным стационаром в больнице, как раз таки с диагнозом "сальмонеллез средней степени тяжести".

"Не знаю, что у вас там за органика, что за натуральность. Но очень хочется, чтобы вся ваша служба контроля безопасности готового продукта ощутила весь спектр, который вызывает сальмонеллез", — писала тогда Карпенко производителю в Facebook.

Производитель, в свою очередь, опять-таки уверял, что отравиться "Эпикур" невозможно, потому как продукция проверяется в "сертифицированных государственных лабораториях".

УНН обратился и к главному в продуктовой сфере надзорному органу – Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Там сообщили, что, согласно их исследованиям, сальмонеллы в продукции "Эпикур" обнаружено не было. А вот антисанитария на производстве фиксировалась неоднократно.

Так, в апреле 2019 года на производстве "Эпикур" было "установлено, что мощность находилась в ненадлежащем санитарном состоянии, представляла угрозу загрязнения пищевой продукции (недостаточная и некачественная уборка, наличие конденсата, грязь, накопления тары, несоблюдение требований к герметичности транспортных средств, несоблюдение температурных режимов и т.п.)".

В следующий раз контролеры пришли уже в июле и снова обнаружили антисанитарию на производстве.

"По результатам внеплановой проверки обнаружено, что несоответствия, выявленные в ходе плановой проверки, не были устранены в полном объеме. Мощность и в дальнейшем находилась в ненадлежащем санитарном состоянии, представляет угрозу загрязнения пищевой продукции (недостаточная и некачественная уборка, грязь в холодильных камерах, накопления тары и бытового мусора, нарушена плотность и герметичность при загрузке готовой продукции в транспортные средства и т.п.)", - рассказали в Госпродпотребслужбе, добавив, что на этот раз помимо предписания, производитель был оштрафован еще и на восемь минимальных зарплат (около 33 тыс. грн).

Нарушения санитарных норм на производстве "Эпикур" были устранены только в августе, уточнили в Госпродпотребслужбе.

Теоретически, жалобы потребителей и опубликованные в СМИ исследования, в рамках которых была обнаружена сальмонелла, могли припадать как раз на период, когда на производстве контролерами фиксировалась антисанитария.

Как бы там ни было, торговые сети – а продукция "Эпикур" продается во многих крупных ритейлах: "Ашан", Metro, Novus, "Фора", "Велика Кишеня", "Мегамаркет" и тд. – сообщили о мерах предосторожности в отношении указанной продукции.

"Усилено контроль на приеме по предоставлению качественных удостоверений на продукцию от поставщика "Эпикур", - сообщили УНН в сети супермаркетов "Арсен".

Еще один партнер "Эпикур" - торговая сеть "Салют" сообщила о приостановке продаж этой торговой марки.

"С 1 августа 2019 года наша сеть "Салют" не торгует курятиной ТМ "Эпикур", - отметили там.