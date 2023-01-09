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Садівництво позитивно впливає на людину: вчені розповіли, чому

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Фінансоване Американським онкологічним товариством, перше в історії рандомізоване контрольоване дослідження громадського садівництва показало, що ті, хто почав займатися садівництвом, їли більше клітковини і отримували більше фізичної активності — два відомі способи знизити ризик раку і хронічних захворювань. У них також значно знизився рівень стресу і тривожності, інформує University of Colorado Boulder, передає УНН.

Садівництво позитивно впливає на людину: вчені розповіли, чому

Деталі

Результати дослідження були оприлюднені в журналі Lancet Planetary Health. Вони дають конкретні докази того, що громадське садівництво може відігравати важливу роль у запобіганні раку, хронічних захворювань і психічних розладів, сказала старша авторка Джилл Літт, професорка кафедри екологічних досліджень Каліфорнійського університету (Боулдер). Вона присвятила більшу частину своєї кар’єри пошуку доступних, масштабованих і стійких способів зниження ризику захворювань, особливо серед малозабезпечених верств населення, і садівництво виявилося ідеальним місцем для початку.

“Куди б ви не пішли, люди говорять, що в садівництві є щось, що змушує їх почуватися краще”, — наголосила Літт, яка також є дослідницею Барселонського інституту глобальної охорони здоров’я. Але проблематично відстежити тверді докази про його переваги. Без доказової бази важко отримати підтримку нових програм.

Невеликі обсерваційні дослідження допомогли виявити, що люди, які займаються садівництвом, схильні їсти більше фруктів та овочів і мають здоровішу вагу. Але було неясно, причина в тому, що здоровіші люди займаються садівництвом, або ж воно безпосередньо впливає на здоров’я.

У трьох випадках учені дотримувалися золотого стандарту наукових досліджень, рандомізованого контрольованого дослідження. Ніхто спеціально не відстежував і не вивчав громадське садівництво. Тому Літт найняла 291 дорослу людину, яка не займається садівництвом, середній вік яких був 41 рік. Більше третини були латиноамериканцями, і більше половини були вихідцями із сімей із низьким доходом.

Після останніх весняних заморозків половину було призначено до групи громадського садівництва, а половину — до контрольної групи, яку попросили почекати один рік, щоб почати займатися садівництвом.

Садівницька група отримала громадську садову ділянку, кілька насіння та саджанців, вступний курс садівництва в межах некомерційної програми Denver Urban Gardens і партнера з навчання.

Ці дві групи проходили періодичні опитування про своє харчування та психічне здоров’я, вимірювали тіло та носили монітори фізичної активності. До осені ті, хто займався садівництвом, з’їдали в середньому на 1,4 г клітковини на день більше, ніж контрольна група — збільшення приблизно на 7%.

За словами авторів, клітковина глибоко впливає на запальні та імунні реакції і загалом на все: від того, як ми засвоюємо їжу, до того, наскільки здоровий наш кишковий мікробіом, наскільки ми сприйнятливі до діабету й деяких видів раку. Тоді як лікарі рекомендують від 25 до 38 грамів клітковини на день, середня доросла людина споживає менше 16 грамів.

“Збільшення кількості клітковини на один грам може мати значний позитивний уплив на здоров’я”, — заявив співавтор Джеймс Геберт, директор програми профілактики та боротьби з раком Університету Південної Кароліни.

Також група садівників збільшила рівень своєї фізичної активності приблизно на 42 хвилини на тиждень. Агентства охорони здоров’я рекомендують займатися фізичною активністю не менше 150 хвилин на тиждень. Усього за два-три відвідування громадського саду на тиждень учасники виконали 28% цієї рекомендації.

Крім цього, в учасників дослідження знизився рівень стресу та тривоги, а в тих, хто брав участь у дослідженні в найбільшому стресі та занепокоєнні, спостерігалося найбільше зниження проблем із психічним здоров’ям.

Дослідження підтвердило, що навіть садівники-початківці можуть отримати вимірну користь для здоров’я від такого проведення часу вже в перший сезон. Літт припускає, що в міру того, як у них буде більше досвіду і вони отримають вищі врожаї, ці переваги збільшуватимуться.

Лінда Аппель Ліпсіус, виконавча директорка Denver Urban Gardens, 43-річної некомерційної організації, яка щорічно допомагає близько 18 тисяч осіб вирощувати власні продукти харчування на присадибних ділянках каже, що результати не дивують її.

Цитата

“Це трансформація, навіть порятунок життя для багатьох людей”, — каже Ліпсіус.

Літт висловила сподівання, що отримані результати спонукатимуть медичних працівників, політиків та планувальників землі звернути увагу на громадські сади та інші місця, які спонукають людей збиратися разом на природі як на життєво важливу частину системи охорони здоров’я.

“Докази очевидні”, — наголосила вона.

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