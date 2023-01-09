Садоводство положительно влияет на человека: ученые рассказали, почему

Детали

Результаты исследования были обнародованы в журнале Lancet Planetary Health. Они дают конкретные доказательства того, что общественное садоводство может играть важную роль в предотвращении рака, хронических заболеваний и психических расстройств, сказала старший автор Джилл Литт, профессор кафедры экологических исследований Калифорнийского университета (Боулдер). Она посвятила большую часть своей карьеры поиску доступных, масштабируемых и устойчивых способов снижения риска заболеваний, особенно среди малообеспеченных слоев населения, и садоводство оказалось идеальным местом для начала.

"Куда бы вы ни пошли, люди говорят, что в садоводстве есть что-то, что заставляет их чувствовать себя лучше", - подчеркнула Литт, которая также является исследовательницей Барселонского института глобального здравоохранения. Но проблематично отследить твердые доказательства о его преимуществах. Без доказательной базы трудно получить поддержку новых программ.

Небольшие обсервационные исследования помогли обнаружить, что люди, которые занимаются садоводством, склонны есть больше фруктов и овощей и имеют более здоровый вес. Но было неясно, причина в том, что более здоровые люди занимаются садоводством, или же оно напрямую влияет на здоровье.

В трёх случаях учёные придерживались золотого стандарта научных исследований, рандомизированного контролируемого исследования. Никто специально не отслеживал и не изучал общественное садоводство. Поэтому Литт наняла 291 взрослого человека, не занимающегося садоводством, средний возраст которых был 41 год. Более трети были латиноамериканцами, и более половины были выходцами из семей с низким доходом.

После последних весенних заморозков половина была назначена в группу общественного садоводства, а половина - в контрольную группу, которую попросили подождать один год, чтобы начать заниматься садоводством.

Садоводческая группа получила общественный садовый участок, несколько семян и саженцев, вводный курс садоводства в рамках некоммерческой программы Denver Urban Gardens и партнера по обучению.

Эти две группы проходили периодические опросы о своем питании и психическом здоровье, измеряли тело и носили мониторы физической активности. К осени те, кто занимался садоводством, съедали в среднем на 1,4 г клетчатки в день больше, чем контрольная группа - увеличение примерно на 7%.

По словам авторов, клетчатка глубоко влияет на воспалительные и иммунные реакции и в целом на всё: от того, как мы усваиваем пищу, до того, насколько здоров наш кишечный микробиом, насколько мы восприимчивы к диабету и некоторым видам рака. В то время как врачи рекомендуют от 25 до 38 граммов клетчатки в день, средний взрослый человек потребляет менее 16 граммов.

"Увеличение количества клетчатки на один грамм может оказать значительное положительное влияние на здоровье", - заявил соавтор Джеймс Геберт, директор программы профилактики и борьбы с раком Университета Южной Каролины.

Также группа садоводов увеличила уровень своей физической активности примерно на 42 минуты в неделю. Агентства здравоохранения рекомендуют заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю. Всего за два-три посещения общественного сада в неделю участники выполнили 28% этой рекомендации.

Кроме этого, у участников исследования снизился уровень стресса и тревоги, а у тех, кто участвовал в исследовании в наибольшем стрессе и беспокойстве, наблюдалось наибольшее снижение проблем с психическим здоровьем.

Исследование подтвердило, что даже начинающие садоводы могут получить измеримую пользу для здоровья от такого времяпрепровождения уже в первый сезон. Литт предполагает, что по мере того, как у них будет больше опыта и они получат более высокие урожаи, эти преимущества будут увеличиваться.

Линда Аппель Липсиус, исполнительный директор Denver Urban Gardens, 43-летней некоммерческой организации, которая ежегодно помогает около 18 тысяч человек выращивать собственные продукты питания на приусадебных участках говорит, что результаты не удивляют ее.

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"Это трансформация, даже спасение жизни для многих людей", - говорит Липсиус.

Литт выразила надежду, что полученные результаты побудят медицинских работников, политиков и планировщиков земли обратить внимание на общественные сады и другие места, которые побуждают людей собираться вместе на природе как на жизненно важную часть системы здравоохранения.

"Доказательства очевидны", - подчеркнула она.