Саакашвілі подав ще один позов до суду на міграційну службу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, в якому просить зобов’язати Державну міграційну службу розглянути скаргу про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.
“Позивач просить суд визнати протиправною та не законною бездіяльність ДМС щодо розгляду скарги та повідомлення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання Міхеіла Саакашвілі біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, у строки визначені законодавством. Також позивач просить суд зобов’язати Державну міграційну службу розглянути відповідні скаргу та повідомлення”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, наразі судом розглядається питання про відкриття провадження у справі.
У суді нагадали, що днями Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі за позовом Міхеіла Саакашвілі до Міністерства юстиції України та прокуратури міста Києва.
Нагадаємо, 26 грудня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва призначив розгляд по суті адміністративної справи за позовом екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі до Управління ДМС у Київській області щодо відмови у наданні додаткового захисту на 15 годину 3 січня.