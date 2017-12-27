Саакашвили подал еще один иск в суд на миграционную службу

"Истец просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании Саакашвили беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, в сроки, определенные законодательством. Также истец просит суд обязать Государственную миграционную службу рассмотреть соответствующие жалобу и сообщения", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в настоящее время судом рассматривается вопрос об открытии производства по делу.

В суде напомнили, что на днях Окружной административный суд города Киева отказал в открытии производства по административному делу по иску Саакашвили в Министерство юстиции Украины и прокуратуры города Киева.

Напомним, 26 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева назначил рассмотрение по существу административного дела по иску экс-председателя Одесской ОГА Саакашвили в Управление ДМС в Киевской области об отказе в предоставлении дополнительной защиты на 15 часов 3 января.