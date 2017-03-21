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С.Стаховський виграв перший поєдинок на тенісних змаганнях в Маямі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікаційного турніру Мастерса (АТР-1000) в Маямі (США), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У стартовому матчі відбору киянин, посіяний під 16 номером, за 1 годину 56 хвилин зламав опір екс-десятої ракетки світу Ернестс Гулбіса з Латвії – 6:7 (3), 6:4, 6:0.

На рахунку С.Стаховського 7 ейсів і 3 подвійні помилки.

Зазначимо, що рахунок особистих зустрічей між суперниками став рівним – 3:3.

Зауважимо, що за місце в основній сітці С.Стаховський посперечається з Раду Алботом з Молдови (6). Це буде перша очна зустріч між тенісистами.

Додамо також, перший номер чоловічого рейтингу України Олександр Долгополов стартуватиме з першого кола основної сітки матчем з 53-ю ракеткою світу тунісцем Малеком Жазірі.

Як повідомляв УНН, український тенісист Ілля Марченко обіграв росіянина на старті турніру в Індіан-Веллс.

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