С.Стаховский выиграл первый поединок на теннисных соревнованиях в Майами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал квалификационного турнира Мастерса (АТР-1000) в Майами (США), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В стартовом матче отбора киевлянин, посеянный под 16 номером, за 1 час 56 минут сломил сопротивление экс-десятой ракетки мира Эрнестс Гулбиса из Латвии - 6:7 (3), 6:4, 6:0.
На счету С.Стаховского 7 эйсов и 3 двойные ошибки.
Отметим, что счет личных встреч между соперниками стал равным - 3:3.
Заметим, что за место в основной сетке С.Стаховский поспорит с Раду Алботом из Молдовы (6). Это будет первая очная встреча между теннисистами.
Добавим также, первый номер мужского рейтинга Украины Александр Долгополов стартует с первого круга основной сетки матчем с 53-й ракеткой мира тунисцев Малеком Жазири.
Как сообщал УНН, украинский теннисист Илья Марченко обыграл россиянина на старте турнира в Индиан-Уэллс.