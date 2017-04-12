С.Лавров і Р.Тіллерсон почали переговори у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голови зовнішньополітичних відомств Росії і США Сергій Лавров і Рекс Тіллерсон почали переговори, на яких планують підняти питання безпеки Сирії та України, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Видання повідомляє, що після вступних слів зустріч продовжиться в закритому режимі.
Її підсумки С.Лавров і Р.Тіллерсон підведуть на прес-конференції. Тривалість зустрічі строго не визначена, але переговори глав зовнішньополітичних відомств Росії та США в Москві зазвичай тривають кілька годин і нерідко завершуються вже вночі.
Як зазначає видання, тем для обговорення у С.Лаврова і Р.Тіллерсона багато. Перш за все, це загострення ситуації навколо Сирії в результаті ракетного удару США 7 квітня, ситуація в інших близькосхідних країнах - Іраку, Лівії, Ємені.
Сторони, як очікується, також торкнуться питань безпеки на Корейському півострові, врегулювання конфлікту в Україні і перспектив нормалізації двосторонніх відносин.
Видання також додає, що переговори проходять в будівлі МЗС Росії.
Нагадаємо, 11 квітня Р.Тіллерсон прибув до РФ.
Це перший офіційний візит в Росію члена кабінету президента Дональда Трампа.