С.Лавров и Р.Тиллерсон начали переговоры в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон начали переговоры, на которых планируют поднять вопрос безопасности Сирии и Украины, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Издание сообщает, что после вступительных слов встреча продолжится в закрытом режиме.
Ее итоги С.Лавров и Р.Тиллерсон подведут на пресс-конференции. Продолжительность встречи строго не определена, но переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США в Москве обычно длятся несколько часов и нередко завершаются уже ночью.
Как отмечает издание, тем для обсуждения у С.Лаврова и Р.Тиллерсона много. Прежде всего, это обострение ситуации вокруг Сирии в результате ракетного удара США 7 апреля, ситуация в других ближневосточных странах - Ираке, Ливии, Йемене.
Стороны, как ожидается, также затронут вопросы безопасности на Корейском полуострове, урегулирование конфликта в Украине и перспектив нормализации двусторонних отношений.
Издание также добавляет, что переговоры проходят в здании МИД России.
Напомним, 11 апреля Р.Тиллерсон прибыл в РФ.
Это первый официальный визит в Россию члена кабинета президента Дональда Трампа.