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Рятуючи серця: "Епіцентр" оновлює Національний інститут кардіології ім. Стражеска

Київ • УНН

 • 31237 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. 30 грудня в інституті ім. Стражеска відбулась ще одна знакова, важлива подія – відкриття частини реанімації та реабілітації після капітального ремонту, який здійснила компанія "Епіцентр". Подію присвятили до Дня народження відомого вченого-медика – Миколи Стражеска, чиє ім’я носить інститут, інформує УНН.

Рятуючи серця: "Епіцентр" оновлює Національний інститут кардіології ім. Стражеска

Впродовж двох місяців тривали масштабні ремонтні роботи. Наразі у двох блоках відділень здійснено якісний капітальний ремонт: замінено вікна, двері, підлогу, відремонтовано стіни, стелю, облаштовано санвузли, кімнати для медичного персоналу, встановлені сучасні функціональні ліжка провідного фінського виробника медичних меблів і реабілітаційного обладнання –компанії Lojer. Вартість одного такого ліжка становить понад 120 тис грн. Крім ремонтних робіт, для потреб ключових відділень закладу, компанія передала медичні меблі та апаратуру на суму понад 1 млн грн.

"Ми вдячні компанії "Епіцентр К" та її засновникам - Олександру та Галині Герегам, які свідомо здійснюють вагомий внесок у боротьбу з серцево-судинними захворюваннями та COVID-19. Завдяки цій підтримці всього за кілька місяців вдалося повністю переобладнати за сучасними європейськими стандартами два ключові для нашого інституту відділення - реанімації та реабілітації. Це стало найбільш масштабною та якісною реконструкцією нашого закладу за всі роки незалежності", - наголосив директор ННЦ "Інститут кардіології імені М. Стражеска" НАМН України Володимир Коваленко.

Загалом у 2020 році Національний інститут кардіології ім. Стражеска отримав найбільшу допомогу від приватного бізнесу за роки незалежності. Компанія "Епіцентр" виділила понад 7 млн грн на високотехнологічне лікувальне обладнання та значні кошти - на ремонт відділень реанімації та реабілітації. У трьох траншах благодійної допомоги були понад 150 одиниць дороговартісних апаратів ШВЛ, терапевтичних комплексів для здійснення неінвазивної вентиляції легень, дефібрилятори, спеціальні реанімаційні ліжка та багато іншого. За словами медиків, обладнання допомагає рятувати життя хворим з серцево-судинними патологіями, у тому числі і з ускладненнями внаслідок COVID-19, на ще вищому спеціалізованому рівні. А відомий на всю країну інститут кардіології для хворих з серцево-судинними патологіями перетворюється на сучасний європейський медичний заклад.

"Нам небайдуже те, що відбувається сьогодні в українській медицині. Це наша важлива соціальна місія - надавати допомогу різним закладам - від районних лікарень до столичних профільних інститутів. І ми переконані, що такі доброчинні заходи мають стати нормою для великого бізнесу. Адже тільки разом, об'єднавши зусилля, ми зможемо виправити той стан, у якому знаходиться більшість вітчизняних лікарень та оновити їх, зробивши перебування пацієнтів комфортнішим, а медичну допомогу хворим - оперативною та ефективною", - зазначив Володимир Гончаров, заступник генерального директора ТОВ "Епіцентр К". 

У планах компанії "Епіцентр" на 2021 рік - підтримка ще ряду лікувальних закладів Києва, зокрема, клінічних опорних лікарень №4 та №7, що спеціалізуються на лікуванні хворих з коронавірусною інфекцією.

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