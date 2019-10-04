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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 16306 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Рябошапка про можливу підготовку підозри Порошенку: ми не анонсуємо

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, коментуючи можливість підготовки підозри про зловживання повноваженнями п'ятому президенту України Петру Порошенку заявив, що у ГПУ не анонсують вручення підозр. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Рябошапка про можливу підготовку підозри Порошенку: ми не анонсуємо

"Ми не анонсуємо підозр, обшуки та інші процесуальні рішення. Ми активно працюємо, і в роботі органів досудового розслідування є багато матеріалів щодо високопоставлених осіб, колишніх нардепів в тому числі діючих народних депутатів. Найближчим часом всі дізнаються деталі", - сказав Рябошапка, відповідаючи на питання чи готується підозра для Порошенка про зловживання владою.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко не пройшов судово-психологічну експертизу на поліграфі у Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз.

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