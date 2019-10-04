Рябошапка о возможной подготовке подозрения Порошенко: мы не анонсируем
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, комментируя возможность подготовки подозрения о злоупотреблении полномочиями пятому президенту Украины Петру Порошенко, заявил, что в ГПУ не анонсируют вручение подозрений. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы не анонсируем подозрений, обыски и другие процессуальные решения. Мы активно работаем, и в работе органов досудебного расследования есть много материалов в отношении высокопоставленных лиц, бывших нардепов в том числе действующих народных депутатов. В ближайшее время все узнают детали", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос, готовится ли подозрение для Порошенко о злоупотреблении властью.
Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко не прошел судебно-психологическую экспертизу на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.