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Руїни, бруд і сміття: журналісти показали, в якому вигляді Терехов відкрив зоопарк в Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Харківський зоопарк потопає в бруді і будівельному смітті. Після реконструкції зоопарк став виглядати набагато гірше, ніж раніше. Про це пише видання "Первый свободный", журналісти якого побували на об'єкті, передає УНН.

Так, багато об’єктів зоопарку завішені банерами і недоступні для відвідувачів.

“Купи будівельного сміття, працівники, що снують — таку картину можна побачити за воротами”, — йдеться в матеріалі.

Для відвідувачів у зоопарку відкрито всього два туалети. Один — відразу на вході, але без розпізнавальних знаків.

“З’ясувати, що це туалет, можна лише зайшовши всередину. Мабуть, тут часто плутали двері, тому позначення М/Ж просто приклеїли на звичайному аркуші паперу”, — інформують журналісти.

Що стосується вольєрів та павільйонів — таких налаштували багато. Але частина з них або пустує, або знаходиться на стадії ремонту.

Практично всією територією зоопарку розкидані відра з фарбою і мішки з корою з-під дерев, що не досипали. Не скрізь присутня бруківка і облицювальна плитка. Практично в будь-якому місці зоопарку можна побачити дроти, що стирчать зі стоків, скинуті в купу цегли, обрізки металевих рейок.

Харків’яни охрестили оновлений зоопарк “бетонними джунглями”. Через відсутність зелених зон на території зоопарку та тварин у вольєрах.

“При цьому майже всі харків’яни явно незадоволені відсутністю тварин, знаючи, що раніше всі вольєри і клітки були заповнені. Так тут до реконструкції ніколи не було”, — констатували журналісти.

Доповнення

У зоопарку Харкова буде побудований найдорожчий громадський туалет. На нього влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченко, члена виконкому Харківської міськради, яким керує Ігор Терехов.

Про близькі стосунки обох вказує той факт, що Терехов вибрав саме колектив Харченко для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові все більше перетворюється з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників. Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.

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