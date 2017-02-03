Рух вантажівок і пасажирського транспорту обмежено на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Рух великогабаритних та пасажирських транспортних засобів на автодорогах місцевого значення у Київській області тимчасово обмежено. Про це УНН повідомили у прес-службі Автомобільних доріг України.
"У зв'язку з несприятливими погодними умовами, дощ при мінусовій температурі, як наслідок утворення ожеледиці на автодорогах загального користування області для забезпечення безпеки дорожнього руху та упередження виникнення аварійних ситуацій Службою автодоріг Київської області спільно з Управлінням поліції за погодженням з КОДА прийнято рішення про тимчасове обмеження руху великогабаритних та пасажирських ТЗ на автодорогах місцевого значення", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, за інформацією Гідрометцентру України, 3 лютого в західних, північних та центральних областях сніг та дощ, в Карпатах, на Закарпатті та місцями в північних областях сильні опади.