Движение грузовиков и пассажирского транспорта ограничено в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Движение крупногабаритных и пассажирских транспортных средств на автодорогах местного значения в Киевской области временно ограничено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе автомобильных дорог Украины.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, дождь при минусовой температуре, как следствие образование гололеда на автодорогах общего пользования области для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения возникновения аварийных ситуаций Службой автодорог Киевской области совместно с Управлением полиции по согласованию с КОГА принято решение о временном ограничении движения крупногабаритных и пассажирских ТС на автодорогах местного значения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Напомним, по информации Гидрометцентра Украины, 3 февраля в западных, северных и центральных областях снег и дождь, в Карпатах, на Закарпатье и местами в северных областях сильные осадки.