Рух транспорту відновили на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Тернопільській області відновили рух транспорту. Про це УНН повідомили в прес-службі НП Тернопільської області.
“Рух на автошляхах Тернопільщини розблоковано”, — повідомив начальник відділу безпеки дорожнього руху Володимир Зігрій.
За його словами, вранці, восьмого лютого, був частково утруднений проїзд великогабаритного транспорту на автодорозі Івано-Франківськ-Тернопіль, неподалік Монастириська.
Сьогодні на всіх дорогах державного значення та магістральних автошляхах чергують працівники відділу безпеки дорожнього руху та рятувальники.
Працівники поліції на стаціонарних постах у Зборові, Чорткові та Підволочиську облаштували пункти обігріву.
Як повідомляв УНН, рух великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту обмежили у Черкаській, Волинській, Закарпатській областях.