Движение транспорта возобновили в Тернопольской области

"Движение на автодорогах Тернопольской области разблокировано", - сообщил начальник отдела безопасности дорожного движения Владимир Зигрий.

По его словам, утром, 8 февраля, был частично затруднен проезд крупногабаритного транспорта на автодороге Ивано-Франковск-Тернополь, неподалеку Монастыриска.

Сегодня на всех дорогах государственного значения и магистральных автодорогах дежурят сотрудники отдела безопасности дорожного движения и спасатели.

Работники полиции на стационарных постах в Зборове, Черткове и Подволочиске обустроили пункты обогрева.

Как сообщал УНН, движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта ограничили в Черкасской, Волынской, Закарпатской областях.