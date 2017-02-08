Движение транспорта возобновили в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Тернопольской области восстановили движение транспорта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НП Тернопольской области.
"Движение на автодорогах Тернопольской области разблокировано", - сообщил начальник отдела безопасности дорожного движения Владимир Зигрий.
По его словам, утром, 8 февраля, был частично затруднен проезд крупногабаритного транспорта на автодороге Ивано-Франковск-Тернополь, неподалеку Монастыриска.
Сегодня на всех дорогах государственного значения и магистральных автодорогах дежурят сотрудники отдела безопасности дорожного движения и спасатели.
Работники полиции на стационарных постах в Зборове, Черткове и Подволочиске обустроили пункты обогрева.
Как сообщал УНН, движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта ограничили в Черкасской, Волынской, Закарпатской областях.