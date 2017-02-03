Рух транспорту обмежено на деяких автошляхах України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У зв'язку з погіршенням погодних умов в кількох областях України введено обмеження руху транспорту. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Так, у зв’язку з різким погіршенням погодних умов (дощ при мінусовій температурі повітря, ожеледь), з 06:30 3 лютого вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на таких автодорогах Черкаської області:
М-05 Київ – Одеса, км 143+028 – км 274+360;
М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 513+515 – км 578+928
Також з 06:00 3 лютого введено обмеження для руху автобусів по всій мережі доріг загального користування у Вінницький області.
Крім того з 05:00 введено обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по автодорогах місцевого значення на Хмельниччині.
На Закарпатті у зв’язку з підвищенням температури повітря до плюсових позначок та дощу, стався перелив води висотою близько 20 см через дорогу місцевого значення О-071001 Свалява – Мукачеве, в с. Пасіка Свалявського р.-ну. Через загрозу подальшого підтоплення приватних будинків у с. Пасіка, органами місцевої влади здійснюються заходи по влаштуванню загороджень мішків з піском на зазначеній дорозі, через що, з 21:30 2 лютого рух по автодорозі Свалява – Мукачеве перекрито для транспорту.
Об’їзд здійснюється по автодорозі М-06, яка проходить паралельно.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, синоптики попередили про різке погіршення погоди.