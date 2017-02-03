Движение транспорта ограничено на некоторых автодорогах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в нескольких областях Украины введены ограничения движения транспорта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
Так, в связи с резким ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед), с 6:30 3 февраля вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на таких автодорогах Черкасской области:
М-05 Киев - Одесса, км 143+028 - км 274+360;
М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 513+515 - км 578+928
Также с 06:00 3 февраля введено ограничение для движения автобусов по всей сети дорог общего пользования в Винницкой области.
Кроме того с 05:00 введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения в Хмельницкой области.
в Закарпатской области в связи с повышением температуры воздуха до плюсовых отметок и дождем, произошел перелив воды высотой около 20 см через дорогу местного значения О-071001 Свалява - Мукачево, в с. Пасека Свалявского района. Из-за угрозы дальнейшего подтопления частных домов в с. Пасека, органами местной власти осуществляются мероприятия по обустройству заграждений из мешков с песком на указанной дороге, из-за чего, с 21:30 2 февраля движение по автодороге Свалява - Мукачево перекрыто для транспорта.
Объезд осуществляется по автодороге М-06, которая проходит параллельно.
Напомним, как сообщал УНН, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды.