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Движение транспорта ограничено на некоторых автодорогах Украины

Киев • УНН

 • 8260 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в нескольких областях Украины введены ограничения движения транспорта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.

Движение транспорта ограничено на некоторых автодорогах Украины

Так, в связи с резким ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед), с 6:30 3 февраля вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на таких автодорогах Черкасской области:

М-05 Киев - Одесса, км 143+028 - км 274+360;

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 513+515 - км 578+928

Также с 06:00 3 февраля введено ограничение для движения автобусов по всей сети дорог общего пользования в Винницкой области.

Кроме того с 05:00 введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения в Хмельницкой области.

в Закарпатской области в связи с повышением температуры воздуха до плюсовых отметок и дождем, произошел перелив воды высотой около 20 см через дорогу местного значения О-071001 Свалява - Мукачево, в с. Пасека Свалявского района. Из-за угрозы дальнейшего подтопления частных домов в с. Пасека, органами местной власти осуществляются мероприятия по обустройству заграждений из мешков с песком на указанной дороге, из-за чего, с 21:30 2 февраля движение по автодороге Свалява - Мукачево перекрыто для транспорта.

Объезд осуществляется по автодороге М-06, которая проходит параллельно.

Напомним, как сообщал УНН, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды.

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