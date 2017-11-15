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Рух Московським мостом у столиці завтра обмежать

Рух Московським мостом у столиці завтра обмежать

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Рух транспорту Московським мостом частково обмежать у четвер, 16 листопада. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

"16 листопада з 11:00 до 18:00 на Московському мосту через річку Дніпро буде обмежено рух транспорту в першій смузі в напрямку станції метро "Петрівка". Це пов’язано з ремонтом деформаційного шва на мосту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рух на з'їзді з Південного мосту частково обмежено.

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