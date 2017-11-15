Рух Московським мостом у столиці завтра обмежать

"16 листопада з 11:00 до 18:00 на Московському мосту через річку Дніпро буде обмежено рух транспорту в першій смузі в напрямку станції метро "Петрівка". Це пов’язано з ремонтом деформаційного шва на мосту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рух на з'їзді з Південного мосту частково обмежено.