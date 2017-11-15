Движение по Московскому мосту в столице завтра ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Движение транспорта по Московскому мосту частично ограничат в четверг, 16 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"16 ноября с 11:00 до 18:00 на Московском мосту через реку Днепр будет ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении станции метро "Петровка". Это связано с ремонтом деформационного шва на мосту", - говорится в сообщении.
Напомним, движение на съезде с Южного моста частично ограничено.