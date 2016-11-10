Рух деяких тролейбусів в Києві тимчасово закриється
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві в ніч з 10 на 11 листопада закривається рух тролейбусів маршруту №16, а також 11 листопада буде закритий рух тролейбуса №11. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, 11 листопада 2016 року з початку руху до 19:00 у зв’язку з проведенням робіт із капітального ремонту шляхопроводу на Одеській площі рух тролейбусів маршруту №11 закривається.
На вказаний період курсуватимуть автобуси маршруту № 11ТР “Державний музей національної архітектури та побуту України — ст. м. “Виставковий центр”.
Пасажири автобусів маршруту №11ТР мають право користуватися місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду у тролейбусі.
Також, 11 листопада 2016 року з 00:00 до 05:15 у зв’язку з відновленням контактної мережі спецчастин на вулиці Щусєва закривається рух тролейбусів маршруту №16.