Движение некоторых троллейбусов в Киеве временно закроется
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве в ночь с 10 на 11 ноября закрывается движение троллейбусов маршрута №16, а также 11 ноября будет закрыто движение троллейбуса №11. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 11 ноября 2016 года с начала движения до 19:00 в связи с проведением работ по капитальному ремонту путепровода на Одесской площади движение троллейбусов маршрута №11 закрывается.
На указанный период будут курсировать автобусы маршрута № 11ТР "Государственный музей национальной архитектуры и быта Украины - ст. м. "Выставочный центр".
Пассажиры автобусов маршрута №11ТР имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе.
Также, 11 ноября 2016 года с 00:00 до 5:15 в связи с восстановлением контактной сети спецчастей на улице Щусева закрывается движение троллейбусов маршрута №16.