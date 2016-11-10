Движение некоторых троллейбусов в Киеве временно закроется

Так, 11 ноября 2016 года с начала движения до 19:00 в связи с проведением работ по капитальному ремонту путепровода на Одесской площади движение троллейбусов маршрута №11 закрывается.

На указанный период будут курсировать автобусы маршрута № 11ТР "Государственный музей национальной архитектуры и быта Украины - ст. м. "Выставочный центр".

Пассажиры автобусов маршрута №11ТР имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе.

Также, 11 ноября 2016 года с 00:00 до 5:15 в связи с восстановлением контактной сети спецчастей на улице Щусева закрывается движение троллейбусов маршрута №16.