Рубіжне може залишитись без води через масштабну лісову пожежу в Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У зв'язку з масштабною пожежею, яка виникла неподалік Сєвєродонецька, припинене живлення лінії електропередач, від яких здійснюється електропостачання об'єктів водозабезпечення та водовідведення Рубіжне. Мешканців закликають зробити запас води. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Рубіжанської міської ради.
“У зв’язку з масштабною пожежею, яка виникла неподалік м. Сєвєродонецька, припинене живлення лінії електропередач, від яких здійснюється електропостачання об’єктів водозабезпечення та водовідведення м. Рубіжне (Володинський водозабір та очисні споруди КП „РВУВКГ“)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що до ліквідації небезпечної пожежної ситуації у місті Рубіжне можливе зупинення питного водопостачання та перебої в роботі міської системи водовідведення.
“Також за інформацією ТОВ „ЛЕО“ можливі перепади напруги в мережі електропостачання”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, мешканців міста закликають поставитись з розумінням до даної ситуації та за можливості зробити запас води з альтернативних джерел.
Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинула одна людина, дев’ять осіб госпіталізовано.
Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.