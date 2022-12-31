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Розвідники оприлюднили привітання з Новим роком від кота "Змія" зі Зміїного

Розвідники оприлюднили привітання з Новим роком від кота "Змія" зі Зміїного

Київ • УНН

 • 784473 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. В Головному управлінні розвідки показали вітання з Новим роком від кота "Змія", врятованого з острова Зміїного, передає УНН.

Цитата

"Чорний котик "Змій" вітає українців з 2023 роком, роком української ПЕРЕМОГИ!

Його було завезено з українського півострова Крим на оточений водою острів Зміїний і врятовано після знищення усіх російських окупантів", - повідомили розвідники.

"Звільнили острів Зміїний — звільнимо і Крим!" - резюмували в ГУР.

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