Розвідники оприлюднили привітання з Новим роком від кота "Змія" зі Зміїного
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В Головному управлінні розвідки показали вітання з Новим роком від кота "Змія", врятованого з острова Зміїного, передає УНН.
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"Чорний котик "Змій" вітає українців з 2023 роком, роком української ПЕРЕМОГИ!
Його було завезено з українського півострова Крим на оточений водою острів Зміїний і врятовано після знищення усіх російських окупантів", - повідомили розвідники.
"Звільнили острів Зміїний — звільнимо і Крим!" - резюмували в ГУР.
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