Разведчики обнародовали поздравление с Новым годом от кота "Змея" из Змеиного
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Главном управлении разведки показали поздравление с Новым годом от кота "Змея", спасенного с острова Змеиного, передает УНН.
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"Черный котик "Змей" поздравляет украинцев с 2023 годом, годом украинской ПОБЕДЫ!
Он был завезен с украинского полуострова Крым на окруженный водой остров Змеиный и спасен после уничтожения всех российских оккупантов", - сообщили разведчики.
"Освободили остров Змеиный — освободим и Крым!" – резюмировали в ГУР.
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