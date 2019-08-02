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Розвідка: окупанти в ОРДЛО відсторонили та вислали понад 20 офіцерів до РФ

Розвідка: окупанти в ОРДЛО відсторонили та вислали понад 20 офіцерів до РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, З території окупованого Донбасу понад 20 причетних до зловживань службовим становищем офіцерів ЗС РФ відсторонено та вислано до Росії. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.

“За рішенням російського командування понад 20 причетних до зловживання (службовим становищем —ред.) офіцерів ЗС РФ відсторонено від займаних посад та вислано з тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганської областях до Росії, а на їх посади прибувають нові російські військовослужбовці”, — сказав Гуцуляк.

За даними, розвідки зазначені заходи пов’язані з виявленими інспекційною комісією Південного військового округу ЗС РФ (Ростов-на-Дону) у липні цього року чисельними зловживаннями службовим становищем російськими офіцерами та їх причетністю до розкрадання матеріальних ресурсів :продуктів харчування, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та запасних частин.

Нагадаємо, окупанти під приводом навчань продовжують розміщувати техніку з порушенням лінії відведення.

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