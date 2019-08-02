Розвідка: окупанти в ОРДЛО відсторонили та вислали понад 20 офіцерів до РФ

“За рішенням російського командування понад 20 причетних до зловживання (службовим становищем —ред.) офіцерів ЗС РФ відсторонено від займаних посад та вислано з тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганської областях до Росії, а на їх посади прибувають нові російські військовослужбовці”, — сказав Гуцуляк.

За даними, розвідки зазначені заходи пов’язані з виявленими інспекційною комісією Південного військового округу ЗС РФ (Ростов-на-Дону) у липні цього року чисельними зловживаннями службовим становищем російськими офіцерами та їх причетністю до розкрадання матеріальних ресурсів :продуктів харчування, боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та запасних частин.

Нагадаємо, окупанти під приводом навчань продовжують розміщувати техніку з порушенням лінії відведення.