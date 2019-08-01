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Окупанти під приводом навчань продовжують розміщувати техніку з порушенням лінії відведення – розвідка

Окупанти під приводом навчань продовжують розміщувати техніку з порушенням лінії відведення – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, попри декларативні заяви керівництва російських окупаційних адміністрацій щодо дотримання Мінських домовленостей, противник продовжує порушувати вимоги щодо відведення озброєння від лінії зіткнення. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Полковник Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.

Так, на окремих напрямках у районах, заборонених для розміщення важкої техніки та озброєння, під виглядом проведення навчань продовжують перебувати 122-мм самохідні артилерійські установки "Гвоздика", 122-мм гаубиці Д-30 та 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град" з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Крім того, у нічний час противник приховано переміщує бойові броньовані машини до лінії зіткнення на відстань вогневого ураження позицій підрозділів Об’єднаних сил.

"Водночас у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ проводяться інтенсивні заходи підготовки корегувальників артилерійського вогню", - додав Праута.

Нагадаємо, Тристороння контактна група констатувала, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, зберігається.

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