Розвідка Гонконгу дізналася про заплановані напади протестувальників на поліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Поліція Гонконгу попередила про те, що у вівторок, 1 жовтня, на вулицях може бути небезпечно через заплановані напади на силовиків з боку протестуючих. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання RTHK.
В цей день повинні відбутися святкування 70-річчя незалежності Китайської Народної Республіки або ж Національний день в Гонконзі.
Поліція заявила, що отримала розвіддані. Згідно з ним протестувальники нібито закликають убивати офіцерів і представників громадськості, а також бомбити будівлі.
"У нас є відомості, що свідчать про те, що деякі жорстокі протестувальники підбурюють інших, у тому числі тих, хто схильний до самогубства, здійснювати екстремальні дії, такі як вбивство поліції, маскування себе як поліцейських, щоб вбивати інших, а також підпалювати автозаправні станції", - сказали в поліції Гонконгу.
Також на брифінгу поліція повідомила, що за вихідні були заарештовані 157 осіб, більшість з них - в неділю, коли в кількох частинах острова Гонконг відбулися жорстокі зіткнення.
Нагадаємо, через протести у Гонконзі скоротять кількість подій до 70-річчя КНР.