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Розвідка Гонконгу дізналася про заплановані напади протестувальників на поліцію

Київ • УНН

 • 10144 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Поліція Гонконгу попередила про те, що у вівторок, 1 жовтня, на вулицях може бути небезпечно через заплановані напади на силовиків з боку протестуючих. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання RTHK.

Розвідка Гонконгу дізналася про заплановані напади протестувальників на поліцію

В цей день повинні відбутися святкування 70-річчя незалежності Китайської Народної Республіки або ж Національний день в Гонконзі.

Поліція заявила, що отримала розвіддані. Згідно з ним протестувальники нібито закликають убивати офіцерів і представників громадськості, а також бомбити будівлі.

"У нас є відомості, що свідчать про те, що деякі жорстокі протестувальники підбурюють інших, у тому числі тих, хто схильний до самогубства, здійснювати екстремальні дії, такі як вбивство поліції, маскування себе як поліцейських, щоб вбивати інших, а також підпалювати автозаправні станції", - сказали в поліції Гонконгу.

Також на брифінгу поліція повідомила, що за вихідні були заарештовані 157 осіб, більшість з них - в неділю, коли в кількох частинах острова Гонконг відбулися жорстокі зіткнення.

Нагадаємо, через протести у Гонконзі скоротять кількість подій до 70-річчя КНР.

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