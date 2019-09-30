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Через протести у Гонконзі скоротять кількість подій до 70-річчя КНР

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Майбутні урочистості з відзначення 70-річчя утворення КНР 1 жовтня в Гонконгу пройдуть скромно. Про це повідомила служба протоколу місцевої адміністрації, пише УНН.

Через протести у Гонконзі скоротять кількість подій до 70-річчя КНР

Через продовження в місті протестів скасований святковий салют над гаванню Вікторія, а ранкова церемонія підняття прапорів під звуки гімну на відкритому майданчику відбудеться без присутності публіки. З метою безпеки гості будуть стежити за трансляцією цієї події на екранах всередині виставкового центру, де слідом відбудеться прийом.

Глава гонконгської адміністрації Керрі Лам, ключові міністри її уряду, багато законодавців не будуть присутні на цьому заході. У понеділок вони вилетіли до Пекіна в складі делегації, до якої увійшли понад 240 осіб, для участі в урочистостях на площі Тяньаньмень, де у вівторок відбудеться військовий парад.

Повідомляється, що Лам повернеться в Гонконг увечері 1 жовтня через Шеньчжень під час відсутності її буде замінювати головний секретар (головний міністр) Меттью Чжан.

Як писав УНН, у неділю протестувальники провели як мінімум три демонстрації в Гонконзі в 17-й поспіль вікенд антиурядових протестів, поліцейські відкрили стрілянину в повітря бойовими патронами.

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