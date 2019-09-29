Протести в Гонконзі: поліція відкрила стрілянину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У неділю протестувальники проводять як мінімум три демонстрації в Гонконзі в 17-й поспіль вікенд антиурядових протестів, поліцейські відкрили стрілянину в повітря бойовими патронами, повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.
"Поліцейське джерело повідомило, що офіцер під прикриттям вистрілив в повітря близько майданчика Саутхорн на Джонстон-роуд, Ван Чай, близько 5:45 вечора, але мета залишається неясною", - повідомили у виданні.
Пізніше джерело підтвердило, що в інциденті зі стріляниною перебували чотири співробітники місцевої поліції під прикриттям.
Джерело сказало, що поліцейські піддалися "жорстоким нападам з боку бунтівників", перш ніж вистрілити в повітря.
Також повідомляється, що з боку поліції по протестувальникам принаймні двічі був випущений сльозоточивий газ.
Протести в Гонконзі, на які виходили сотні тисяч людей, тривають вже кілька місяців. Жителі виходили на демонстрації проти прийняття закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в деякі дні в акціях брали участь більше мільйона осіб. Це були найбільші протести в Гонконзі з моменту передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.
Як повідомляв УНН, з нагоди п'ятої річниці "Революції парасольок" десятки тисяч людей зібралися в центрі Гонконгу 28 вересня. Під час демонстрації відбулися зіткнення мітингувальників із правоохоронцями.