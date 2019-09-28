Протесты в Гонконге: демонстранты бросали "коктейли Молотова", полицейские ответили водометами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. По случаю пятой годовщины "Революции зонтиков" десятки тысяч людей собрались в центре Гонконга 28 сентября. Во время демонстрации произошли столкновения митингующих с правоохранителями, сообщает УНН со ссылкой на AFP.
В Гонконге во время очередной акции протеста вновь произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителям. Десятки тысяч людей в субботу, 28 сентября, вышли на митинг по случаю пятой годовщины "Революции зонтиков", которая началась осенью 2014 года вследствие умысла китайских властей провести выборы руководителя местной администрации. Мирная демонстрация проходила в парке возле городского парламента, где также проходили акции пять лет назад.
Однако некоторые протестующие перекрыли улицу и начали бросать в сторону правоохранителей кирпичи и "коктейли Молотова". Полицейские в ответ применили против толпы водометы и слезоточивый газ.
Активисты планируют продолжать протесты. В частности, запланированы демонстрации на 1 октября, когда должен состояться большой военный парад по случаю 70-летия образования КНР.
Протесты в Гонконге, на которые выходили сотни тысяч людей, продолжаются уже несколько месяцев. Жители выходили на демонстрации против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек. Это были самые большие протесты в Гонконге с момента передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.
Напомним, полиция Гонконга в воскресенье, 22 сентября, применила слезоточивый газ для разгона продемократических демонстрантов, которые учинили разгром на вокзале и в торговом центре.