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Протести в Гонконгу: демонстранти кидали "коктейлі Молотова", поліцейські відповіли водометами

Київ • УНН

 • 7235 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. З нагоди п'ятої річниці "Революції парасольок" десятки тисяч людей зібралися в центрі Гонконгу 28 вересня. Під час демонстрації сталися сутички мітингарів з правоохоронцями, повідомляє УНН із посиланням на AFP.

Протести в Гонконгу: демонстранти кидали "коктейлі Молотова", поліцейські відповіли водометами

У Гонконгу під час чергової акції протесту знов відбулися сутички між демонстрантами та правоохоронцям. Десятки тисяч людей у суботу, 28 вересня, вийшли на мітинг з нагоди п'ятої річниці "Революції парасольок", яка почалася восени 2014 року внаслідок наміру китайської влади провести вибори керівника місцевої адміністрації. Мирна демонстрація проходила в парку поблизу міського парламенту, де також відбувались акції п'ять років тому.

Водночас деякі протестувальники перекрили вулицю та почали кидати у бік правоохоронців цеглини та "коктейлі Молотова". Поліцейські у відповідь застосували проти натовпу водомети та сльозогінний газ.

Активісти планують продовжувати протести. Зокрема, заплановані демонстрації на 1 жовтня, коли має відбутися великий військовий парад з нагоди 70-річчя утворення КНР.

Протести у Гонконгу, на які виходили сотні тисяч людей, тривають вже кілька місяців. Мешканці виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

Нагадаємо, поліція Гонконгу у неділю, 22 вересня, застосувала сльозогінний газ для розгону продемократичних демонстрантів, які вчинили розгром на вокзалі і в торговому центрі.

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