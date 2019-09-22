Протести у Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ після штурму торговельного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Поліція Гонконгу у неділю застосувала сльозогінний газ для розгону продемократичних демонстрантів, які вчинили розгром на вокзалі і в торговому центрі, передає УНН із посиланням на Reaturs.
Так, сотні протестувальників зібралися в торговому центрі New Town Plaza в районі Ша Тін, скандуючи: "Боріться за свободу" і "Визволить Гонконг".
Протестувальники закликали до бойкоту підприємств місті, яке вважається пропекінським, і утворили ланцюг паперових квитанцій з магазинів, який потім вивісили по торговому центру.
Також протестувальники топтали та підпалювали китайський прапор. А чоловіка, який, як вони вважали, заважав їм це робити, побили. Втім, він зміг вирватися. Активісти також розбили відеокамери та каси на станції.
Коли мітингувальники вийшли назовні, вони запалили барикади з картону. Поліція застосувала сльозоточивий газ під час того, як активісти кидалися бруківкою, викопаною з тротуарів.
Нагадаємо, 13 вересня у Гонконгу поновилися акції протесту.
Поліція у Гонконзі проти ночі на неділю затримала 13-річну дівчинку за підозрою в нарузі над національним прапором КНР.
Раніше очільниця Гонконгу офіційно відкликала законопроект про екстрадицію, через який і відбулися протести.