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Протести у Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ після штурму торговельного центру

Протести у Гонконгу: поліція застосувала сльозогінний газ після штурму торговельного центру

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Поліція Гонконгу у неділю застосувала сльозогінний газ для розгону продемократичних демонстрантів, які вчинили розгром на вокзалі і в торговому центрі, передає УНН із посиланням на Reaturs.

Так, сотні протестувальників зібралися в торговому центрі New Town Plaza в районі Ша Тін, скандуючи: "Боріться за свободу" і "Визволить Гонконг".

Протестувальники закликали до бойкоту підприємств місті, яке вважається пропекінським, і утворили ланцюг паперових квитанцій з магазинів, який потім вивісили по торговому центру.

Також протестувальники топтали та підпалювали китайський прапор. А чоловіка, який, як вони вважали, заважав їм це робити, побили. Втім, він зміг вирватися. Активісти також розбили відеокамери та каси на станції.

Коли мітингувальники вийшли назовні, вони запалили барикади з картону. Поліція застосувала сльозоточивий газ під час того, як активісти кидалися бруківкою, викопаною з тротуарів.

Нагадаємо, 13 вересня у Гонконгу поновилися акції протесту

Поліція у Гонконзі проти ночі на неділю затримала 13-річну дівчинку за підозрою в нарузі над національним прапором КНР.

Раніше очільниця Гонконгу офіційно відкликала законопроект про екстрадицію, через який і відбулися протести.

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