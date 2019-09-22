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У Гонконгу затримали 13-річну дівчинку у справі про спалення прапора

У Гонконгу затримали 13-річну дівчинку у справі про спалення прапора

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Поліція в Гонконзі проти ночі на неділю затримала 13-річну дівчинку за підозрою в нарузі над національним прапором КНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на RTHK.

У суботу в ході чергових акцій протесту в спальному районі Тун Мун стався інцидент, під час якого демонстранти зірвали прапор з урядової будівлі, почали його топтати і підпалювати. Уряд цього спеціального адміністративного району Китаю рішуче засудив дії радикалів.

"Вони блокували дороги, влаштовували підпали, кидали пляшки із запальною сумішшю, піддали актам вандалізму станції легкого метро і порушили його роботу. Деякі напали на поліцейського офіцера при виконанні і навіть спробували відібрати у нього табельну зброю, інші розтоптали і спалили національний прапор, кидаючи виклик державному суверенітету", - зазначив представник уряду.

Після опівночі протестні акції охопили віддалений спальний район Юен Лун, де демонстранти влаштовували підпали і кидали пляшки із запальною сумішшю. Також окремі групи протестуючих намагалися осаджувати поліцейські ділянки в кварталах Монгкок і Цен Кван О. Для їхнього розгону застосовувався сльозогінний газ.

Нагадаємо, у Гонконгу поновилися акції протесту.

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